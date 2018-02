Russo taglia il traguardo delle 400 presenze tra i professionisti

Quattrocento presenze tra i professionisti. Un traguardo non da poco, raggiunto in una serata sfortunata (il suo Chiasso ha perso 0-3 col forte Xamax, capolista della serie B svizzera) ma con orgoglio e soddisfazione.

A raggiungere l’importante quota è Francesco Russo, portiere varesino classe 1981 (ha ancora 37 anni, visto che è nato il 23 dicembre), estremo difensore in forza al Chiasso, in prestito dal Lugano.

Cresciuto nell’Azzate Calcio, giovanili a Varese e poi il salto tra i professionisti con Avellino, Lecco, Alzano, Solbiatese, Palazzolo, Chiasso, Virtus Lanciano, Pro Sesto, Melfi, Cavese, Pergocrema, Lugano e ancora Chiasso. Tante squadre, tante esperienze positive, ricordi, delusioni e successi che ci ha raccontato qualche anno fa in questo articolo: “Russo, dalla “jungla” della Serie C alla porta del Lugano”.

Oggi Russo, padre di due splendide bimbe e in attesa con la moglie Tania del terzogenito, celebra il traguardo con un lungo post su Facebook che riportiamo di seguito: a lui sono già giunti complimenti e abbracci virtuali da ex compagni, amici, tifosi di tutte le squadre dove è passato grazie al buon ricordo che ha lasciato ovunque, in campo e fuori. Complimenti che gli spediamo anche noi di VareseNews: