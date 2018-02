Sab Legnano incompleta, Scandicci ne approfitta

Si ferma a Scandicci il buon momento della Sab Volley Legnano, che non trova né punti né set vinti contro la squadra toscana diretta da Carlo Parisi.

Netto 3-0 per la Savino Del Bene in una partita in cui le giallonere hanno fatto il possibile nonostante si siano presentate decimate: fuori Alice Degradi per infortunio (situazione temuta alla vigilia) in campo a mezzo servizio Alicia Ogoms, influenzata.

Buonavita ha così dato spazio a Coneo e Bartesaghi che hanno provato a sostenere l’attacco di Legnano, mentre Lussana ha fatto il possibile in difesa (64% di ricezione positiva senza errori). La potenza di fuoco di Scandicci però ha avuto la meglio, con De La Cruz e Haak – 30 punti in due – a guidare le padrone di casa al successo.

Legnano resta così a quota 15 punti ma torna da sola al penultimo posto dopo il 3-0 inflitto da Bergamo a Pesaro. Settimana prossima è prevista la pausa per le Final4 di Coppa Italia – al PalaDozza di Bologna – così la Sab tornerà in campo il 25 febbraio a Cremona contro la Pomì.

Savino del Bene Scandicci – SAB Legnano 3-0

(25-14, 25-13, 25-17) Scandicci: Carlini 1, Samadova ne, Bianchini 3, Da Silva 11, Di Iulio, Merlo, Papa 1, Mancini ne, Haak 14, Arrighetti 5, Bosetti 10, Ferrara, De La Cruz 16. All. Parisi.

Legnano: Degradi ne, Bartesaghi 6, Lussana, Pencova 4, Cumino, Ogoms 2, Martinelli, Coneo 10, Caracuta 1, Barcellini 6. All. Buonavita.

Arbitri: Bellini e Rolla.

CLASSIFICA: Conegliano V. 49; Novara 42; Scandicci 41; BUSTO A. 35; Monza 33; Modena 30; Pesaro 26; Firenze, Casalmaggiore 20; Bergamo 18; LEGNANO 15; Filottrano 11.