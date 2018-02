Sab Volley, dimissioni per il direttore sportivo

Che non sia un periodo positivo per la Sab Volley non è un segreto. Nelle ultime settimane la squadra di Legnano ha visto partire diverse pedine tra giocatrici della squadra, sia nello staff tecnico, con l’addio a coach Andrea Pistola.

L’ultimo a lasciare la società è il direttore sportivo Bruno Colombo, che ha rassegnato le dimissioni martedì 20 febbraio.

Questo il comunicato della società:

La società SAB Volley Legnano comunica che, in data 20 febbraio, il Direttore Sportivo Bruno Colombo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. A lui un ringraziamento per tutto il lavoro svolto con la società in questi due anni e un grande in bocca al lupo per i suoi impegni futuri. Bruno Colombo ha comunicato al Presidente la sua decisione di cessare dalla funzione di direttore sportivo di SAB Volley – assolta con successo nelle ultime due stagioni – confermando al contempo la sua disponibilità a supportare la società, se richiesto, nelle scelte prossime venture a livello tecnico. A Bruno Colombo i ringraziamenti per quanto svolto finora.

Per tutte le notizie sulla Sab Volley CLICCA QUI