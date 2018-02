Sab Volley, un punto per agganciarsi al treno salvezza

Altro punto in carniere per la SAB Legnano di coach Eraldo Buonavita. Le Aquile, opposte alla più quotata Liu-Jo Modena, hanno perso al tie-break il match giocato al PalaBorsani ottenendo così un risultato utile per mantenere viva la corsa salvezza.

Con un po’ di rammarico però, perché le giallonere sono riuscite a portarsi sul 2-0 prima di subire la rimonta della formazione ospite al termine di una partita mozzafiato.

Ottima la prova di Ogoms e Barcellini tra le legnanesi, ma la top scorer è stata ancora una volta Alice Degradi autrice di 16 punti. Nessuna pietà, dall’altra parte della rete, per la grande ex Camilla Mingardi che ha messo a terra 17 palloni, uno in meno di Heyrman.

Il punto ottenuto contro Modena permette comunque alla Sab di appaiare la Foppapedretti Bergamo al penultimo posto della Serie A1 e di sperare nella salvezza. Attenzione, però, anche a Filottrano che sembrava sull’orlo della retrocessione e invece è tornata in corsa dopo il 3-1 a Casalmaggiore.

SAB Legnano – LiuJo Nordmecc. Modena 2-3

(25-22, 29-27, 18-25, 13-25, 15-17)

Legnano: Degradi 16, Bartesaghi 1, Lussana (L), Pencova 10, Cumino, Ogoms 9, Martinelli 1, Coneo 13, Caracuta, Barcellini 13. All. Buonavita.

Modena: Garzaro 9, Pietersen 3, Heyrman 18, Leonardi (L), Montano 3, Bosetti 11, Ferretti 7, Mingardi 17, Pistolesi, Pincerato, Barun 16, Bisconti (L) ne. All. Fenoglio

Arbitri: Tanasi e Zingaro.

Note. SAB: battute vincenti 1, battute sbagliate 12, attacco 36%, ricezione 58%-41%, muri 10, errori 30. Modena: battute vincenti 9, battute sbagliate 16, attacco 42%, ricezione 67%-40%, muri 17, errori 36. Spettatori: 800.