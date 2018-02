Sabato la 22° edizione del Carnevale degli oratori

Un viaggio tra i monumenti d’Italia è il tema della 22esima edizione del Carnevale degli Oratori, organizzato dagli oratori di Cantello, Ligurno e Gaggiolo con la collaborazione della Proloco e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle 14 in piazza De Gasperi a Cantello, da dove partirà la grande sfilata di carri allegorici e maschere per le vie del paese.

Al termine della sfilata ci sarà la premiazione delle maschere più belle e l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Il gruppo alpini di Cantello preparerà tante cose buone, mentre alle 20 all’oratorio di Gaggiolo, lo chef propone risate, risotto e chiacchiere.

Prenotazioni entro domani, mercoledì 14 febbraio, presso la casa parrocchiale (0332 417764 o o da Non solo edicola (0332 415153).

Gli organizzatori chiedono gentilmente di evitare l’uso di bombolette di schiuma durante lo svolgimento del carnevale.

QUI la locandina del Carnevale di Cantello