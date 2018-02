Sabato sera fiaccolata sugli sci in Forcora

In maschera sulla neve, e quando il buio scenderà, tutti in pista per la fiaccolata notturna.

Sarà un weekend speciale quello che si sta preparando alla Forcora.

Si parte venerdì 16 febbraio con l’apertura straordinaria dell’impianto alle 9 e fino alle 16.15.

Sabato 17 è prevista oltre all’apertura dell’impianto sempre 9-16.15 anche l’iniziativa “Carnevale sugli sci” ed alle ore 14:00 slalom in maschera per i più piccoli in collaborazione con il CAI di Luino.

Alle 20:00 fiaccolata ed a seguire cena presso il Ristorante Sciovia.

Domenica 18 febbraio 2018 dopo il successo di settimana scorsa nuovo evento in collaborazione con il #ristorantesciovia ed i ragazzi di #iamtropical e dj Fabio Feb Sbernini.

Il Cai di Luino fa sapere inoltre che si terranno lezioni singole di sci riservate esclusivamente ai Soci CAI Luino

E’ possibile frequentare lezioni di sci singole con istruttori sezionali nelle giornate di sabato e domenica.

Le richieste di adesione presso:

– sede CAI Luino via B. Luini 16 Luino (giovedì sera 21-23) tel 0332511101; e-mail

cailuino@cailuino.it

– negozio casalinghi Sala via Sereni Luino – cell. 339 8106379