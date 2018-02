Una sala piena per “imparare” a votare con il Rosatellum

Un dibattito elettorale particolare è quello che martedì sera ha animato Castellanza. Nell’aula magna della scuola Albasio quasi 200 persone si sono ritrovate per un incontro per capire non cosa votare, ma come votare. Al tavolo dei relatori nessun politico, nessun candidato, solo dei professori. Il 4 marzo, infatti, le elezioni si svolgeranno con una nuova legge elettorale, il Rosatellum, che non è così facile da capire.

Proprio per questo il professor Carlo Lucioni della Liuc, costituzionalista, e lo storico istituzionalista Gaetano Oliva hanno accompagnato gli elettori in un viaggio per capire come si è arrivati a questo sistema elettorale e -soprattutto- cosa si dovrà fare una volta arrivati nella cabina.

Un appuntamento che è stato organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Area Giovani. «Parlando con alcuni nostri coetanei e amici ci sono stati posti molti dubbi e domande sulla nuova legge elettorale e sulle modalità di voto -spiega il presiedete dell’associazione, Alessio Gasparoli- e quindi ci è sembrato utile e opportuno sostenere questa iniziativa». A tutti i partecipanti sono stati consegnati anche i fac-simile delle schede elettorali -Camera, Senato e anche Regionali- per una spiegazione il più completa possibile.

Per chi non avesse partecipato alla serata o per chi volesse ripassare le modalità di voto nel video trovate le modalità con cui esprimere il proprio voto mentre in questo articolo vi raccontiamo tutti i dettagli del Rosatellum.

«Siamo contenti che anche questa nostra serata abbia riscosso un notevole successo di pubblico -spiega ancora Alessio Gasparoli-. La soddisfazione più grande è quella di essere riusciti, anche questa volta, a coinvolgere tanti ragazzi. Ora, più fiduciosi di prima, vogliamo continuare il nostro percorso con propositività ed entusiasmo per riuscire ad aggregare altri giovani e per approfondire in futuro altre interessanti tematiche».