Salita con le ciaspole dall’Alpe Devero

Domenica 25 febbraio il CAI Luino propone una escursione in Piemonte nel Parco Regionale Devero – Veglia con meta il monte Cazzola. L’Alpe Devero è una zona naturale bellissima e i panorami sono stupendi. Il Monte Cazzola è in posizione centrale sull’alpe e consente una visione a 360° di tutto il Devero. Dalla vetta del Monte Cazzola la vista spazia sulle montagne oltre i 300m quali la Punta Devero, il Pizzo Cornera (Gischihorn) e il Pizzo Cervadone (Scherbadung) che formano il confine naturale con la Svizzera.

L’escursione è di facile esecuzione in quanto non presenta tratti particolarmente tecnici occorre

solo un po’ di “gambetta” per affrontare i 700 m di dislivello da ciaspolatori.

Itinerario: Alpe Devero 1631m – monte Cazzola 2330m – dislivello salita 699m – Tempo salita

h2.30/ discesa 1.30 – difficoltà WT2 – Accompagnatori Gianluigi – Patrizia

Programma

Ritrovo ore 6.50 Luino Porto Nuovo Lido

Partenza da Luino ore 7.00

Partenza traghetto da Laveno M. ore 7.30

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto e traghetto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it