Salta una valvola: cardiologia pediatrica allagata

Cardiologia pediatrica nell’acqua. È successo la notte scorsa: dai caloriferi è cominciata a sgorgare acqua che ha presto allagato i pavimenti. Immediatamente sono intervenuti i tecnici della manutenzione che hanno risolto il guasto. Il problema è avvenuto nel piano interrato del padiglione Leonardo che non è ancora stato ristrutturato.

L’impianto termico avrebbe bisogno di essere rinnovato con le tubature ormai vecchie e i termosifoni che presentano segni di logoramento.

Per i piccoli pazienti non si è registrato alcun disagio, a parte la temperatura che ha risentito del tempo per la lavorazione del problema.

Quello che era il padiglione nuovo, prima della costruzione del Michelangelo, dovrebbe essere ristrutturato con la terza fase dei lavori, fase il cui finanziamento è stato approvato in regione nell’agosto dello scorso anno.

I lavori riguarderanno tutto il padiglione dove interventi di adeguamento avevano interessato il primo, secondo, terzo e quinto piano che era stato già rinnovato e messo a norma nell’ambito del primo lotto di lavori costati 4 milioni di euro. In particolare gli interventi riguarderanno l’abbattimento della porzione residua del padiglione Vedani; l’abbattimento e la ricostruzione del padiglione Ottagono; l’adeguamento del padiglione Leonardo a seguito dei trasferimenti delle attività nel nuovo padiglione.