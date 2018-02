Saltano due corse Varese-Como, ma stavolta manca il personale svizzero

Salta una coppia di corse Varese-Como, sulla nuova ferrovia transfrontaliera, per mancanza di personale. Come qualche giorno fa, ma questa volta non mancava il capotreno italiano, bensì il personale svizzero.

Il guaio ha riguardato il treno 25165 (che doveva arrivate al capolinea di Albate alle 11.23) e il corrispondente treno 25166 (in partenza da Albate alle 11.37).

Il servizio è stato garantito però solo sulla sezione Varese-Mendrisio in un senso e Mendrisio-Varese nell’altro, mentre il restante tratto verso Chiasso e Como è stato appunto soppresso «causa mancanza personale di macchina svizzero».

I problemi non sono mancati, ma va comunque ricordato che i treni che corrono ogni giorno sulla linea non sono pochi: il servizio sulla nuova linea prevede una coppia di treni ogni ora da Varese a Como e una coppia ogni ora Varese-Lugano-Bellinzona.