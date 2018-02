Salute, letteratura e cucina nei prossimi eventi di BustoLibri

Ricca l’agenda di presentazioni e appuntamenti di Bustolibri.com per il mese di febbraio: negli spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio, oltre ai cicli di incontri già annunciati nelle scorse settimane e che proseguiranno fino a maggio, prosegue anche il folto programma di eventi culturali con la partecipazione di autori e artisti da tutta Italia.

Venerdì 23 febbraio alle 18 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del romanzo “Stelle binarie” di Monica Tosetto, pubblicato dalla casa editrice L’Erudita. La scrittrice varesina, già membro della Giuria Popolare del Premio “Piero Chiara”, è al suo primo romanzo dopo la raccolta di racconti “Impronte nella lava” del 2009, e per il suo esordio sceglie un’opera dialogica, dall’architettura binaria: le due protagoniste Barbara e Selvaggia si avvicinano, si allontanano e si approssimano l’una all’altra in un’orbita sempre più stretta. Un legame che ricorda appunto quello di due stelle, la Nana Bianca e la Gigante Rossa, che si divorano e si autoriproducono in un’eternità ciclica.

Sabato 24 febbraio alle 15 è in programma alla Galleria Boragno il secondo appuntamento con il ciclo di Conferenze sulla salute psicofisica e il benessere organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

“Cibo e Ambiente” sarà il tema della seconda conferenza, nel corso della quale la chef e maestra di cucina naturale Manuela Palestra e il biologo ecologo Emanuele Albé approfondiranno i temi dell’alimentazione e dell’impatto ambientale. Il ciclo di conferenze proseguirà fino al 31 maggio, per un totale di 9 incontri. I successivi appuntamenti sono fissati per martedì 6 marzo (“Malattia, cibo e destino”) e martedì 20 marzo (“Astrologia evolutiva”).

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro (gratuito per studenti), mentre l’abbonamento all’intero ciclo di incontri è in vendita a 20 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Domenica 25 febbraio alle 18.30 la quindicesima edizione del festival Filosofarti farà tappa all’Osteria “La Rava e la Fava”, nel cortile di via Milano 4, per un aperitivo con gli autori Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo, che presenteranno in un dialogo con il professor Claudio Bonvecchio il loro ultimo libro “L’universo amoroso”, edito da Jouvence. L’opera raccoglie sei conversazioni con Francesco Alberoni, che guida i lettori a una riflessione sui cambiamenti che stanno interessando le relazioni d’amore: la coppia oggi si forma in totale libertà, senza freni né vincoli, senza costrizioni da parte della famiglia e delle leggi. Il declino del paradigma patriarcale, che ha dettato le regole per oltre duemila anni, sta lasciando emergere nuove modalità di relazione, non ancora codificate e più instabili.

L’ingresso alla serata avrà un costo di 5 euro a persona, aperitivo compreso. Per prenotazioni contattare l’indirizzo e-mail info@osterialaravaelafava.it.

L’edizione 2018 del festival Filosofarti, che avrà per tema “Paideia/Educare”, si svolgerà dal 24 febbraio al 9 marzo in diverse location di Gallarate, Busto Arsizio e dintorni, con un ricco programma di incontri, convegni e presentazioni. Tra gli appuntamenti anche la mostra collettiva “Anima e Bellezza: il velo sottile” a cura di Alex Sala, Manuela Ciriacono ed Elisabetta Farioli, che si svolgerà presso lo Spazio Arte “Carlo Farioli” di via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio, dal 24 febbraio all’11 marzo. Per consultare il calendario completo della manifestazione e prenotare la propria partecipazione è possibile visitare il sito ufficiale www.filosofarti.it.

Nei prossimi giorni, infine, prenderanno il via alla Galleria Boragno il corso di lettura “Quattro strane coppie” tenuto da Laura Pariani e Nicola Fantini, in partenza domenica 18 febbraio, e il ciclo di incontri “Parliamo d’arte?” dedicato a pittura e letteratura, che partirà mercoledì 21 febbraio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.