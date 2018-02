Salvataggio del Varese, incontro in corso a Palazzo Estense

Ha preso il via intorno alle 16,15 di oggi a Palazzo Estense un nuovo incontro tra il presidente in pectore del Varese Sauro Catellani (accompagnato dal socio Stefano Salvatori) e i rappresentanti del Comune, il sindaco Davide Galimberti e il suo vice Daniele Zanzi e l’assessore allo Sport Dino De Simone.

L’obiettivo è quello di salvare in extremis la società biancorossa dal fallimento e dalla penalizzazione alle porte e – possibilmente – di porre una base solida per il futuro del club.

Catellani e i finanziatori che rappresenta, negli ultimi giorni stanno allargando l’orizzonte dei possibili interessati a rilevare quote della società, fortemente indebitata.

La fretta è dettata soprattutto dalla penalizzazione che incombe sulla società nel caso non vengano pagati entro giovedì 1 marzo circa 10 mila euro, arretrati dovuti a tre tesserati (Innocenti, Talarico e Piraccini), prima tranche di un debito più ampio che coinvolge altri ex giocatori che hanno presentato le vertenze per avere i rimborsi non percepiti nelle scorse stagioni.