Samarate riempie la piazza con il carnevale “tucc insema”

Samarate riscopre un carnevale partecipatissimo, grazie alla scelta della doppia data e a un grande sforzo organizzativo che ha riunito associazioni, Pro Loco, parrocchie.

Galleria fotografica carnevale Samarate 4 di 11

Il carnevale è stato ispirato idealmente dallo slogan (apparso sui carri) “L’insieme contiene ciò che ognuno può dare”: «superando i campanilismi, si è scatenato un clima di collaborazione che non si pensava si potesse ottenere» spiega Alessandro Cenci, tra gli organizzatori.

Nei carri spazio a temi e allestimenti diversi, dai messicani (con carro critico verso il muro di Trump) all’Ape Maia al fenomeno-Rovazzi. «Un clima bellissimo, con la voglia di fare insieme, di superare le divisioni. Piazza Libertà era strapiena, c’era gente venuta anche da fuori, ad esempio da Gallarate, anche grazie alla pubblicità sul web. Un piccolo seme che speriamo germogli in qualcosa di bello».

La sfilata ha avuto anche un appuntamento preparatorio molto originale: il laboratorio di scambio di vestiti di carnevale usati, un modo per coinvolgere tutti e consentire la partecipazione a chi fa più fatica economicamente. «È stato bello anche qui vedere le collaborazioni tra realtà diverse, dalle suore alle cooperative sociali. Qualcuno ha scambiato vestiti, qualcuno ha ricevuto i vestiti da pirata cuciti al volo dalle mamme».

La festa continua anche nei prossimi giorni: giovedì 15 è in programma il “The letterario di carnevale“, ci sono poi le feste per bambini e per preadolescenti di venerdì 16 febbraio e la festa con pizzata finale per le famiglie sabato 17 febbraio, dopo le due sfilate di Samarate e San Macario. Tutti gli appuntamenti li trovate anche qui.