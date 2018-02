San Valentino con il Fai, luoghi magici tra amore e bellezza

Il Monastero di Torba e Villa Della Porta Bozzolo, beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona e a Casalzuigno, offrono una cornice ideale per trascorrere la festa di San Valentino all’insegna del romanticismo e della bellezza.

Mercoledì 14 febbraio, al Monastero di Torba verrà offerta l’opportunità di conoscere il bene sotto una luce inedita, con un suggestivo percorso in notturna a lume di candela. Dalle 19 le coppie verranno accolte nel portico con un brindisi di benvenuto e saranno poi accompagnate alla scoperta della storia del millenario complesso, avamposto militare prima e oasi di preghiera per le monache in seguito.

Alle 20.30 sarà servita la cena presso il ristorante interno “La Cucina del Sole”.

A Villa Della Porta Bozzolo la speciale visita guidata di San Valentino permetterà agli innamorati di scoprire la storica dimora che nel Settecento fu rinnovata in occasione delle nozze tra Giovan Angelo III Della Porta e la contessa milanese Isabella Giulini diventando la loro residenza estiva. L’appuntamento del 14 febbraio proseguirà alle 20.30 con una romantica cena al ristorante interno “La Cucina di Casa”.

Monastero di Torba

Giorno e orario: mercoledì 14 febbraio 2018, ore 19

Ingresso, brindisi e visita guidata: Intero: 10 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona 4 €. Ingresso, brindisi, visita guidata e cena: Intero: 45 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona 40 €. Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina del sole 348.8687196. Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorno e orario: mercoledì 14 febbraio 2018, ore 19. Ingresso e visita guidata: Intero: 12 €; Iscritti FAI e residenti comune Casalzuigno: 5 €. Ingresso, visita guidata e cena: Intero: 62 €; Iscritti FAI e residenti comune Casalzuigno: 55 €.

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it