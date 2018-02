San Valentino: un business che riguarda 100.000 addetti

Ventisei pasticcerie e aziende dolciarie, 1263 ristoranti e 182 fioristi. Sono in tutto 1604 in provincia di Varese le imprese che saranno coinvolte a San Valentino offrendo regali, gadget o cene a lume di candela. In Lombardia sono quasi 21 mila su 156 mila attive in Italia, secondo i dati 2017 elaborati da Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Crescono del 2, 6% in un anno in regione, con una media nazionale del +1,9%. Si tratta per lo più di ristoranti (16.157), fioristi e negozi di preziosi (circa 1.800 ciascuno). Danno lavoro a 100 mila addetti. Sono imprese che, nei settori dei regali, hanno un business giornaliero di circa 10 milioni in Italia, di cui circa un terzo in Lombardia, pari a circa 3 milioni e circa 1,5 milioni a Milano.

San Valentino, vanno i dolci a forma di cuore e business su del 20% per pochi giorni prima del 14. Lo dicono le panetterie e pasticcerie con dolce milanese artigianale e tradizionale.

Nell’omaggio floreale, invece – rileva l’Associazione fioristi di Confcommercio Milano con il presidente Anna Lucia Carbognin e il vicepresidente Ernesto Corbella – oltre agli apprezzati bouquet e a composizioni di rose rosse a forma di cuore, fanno tendenza: sushi floreali (minicomposizioni di fiori); le scatole a forma di cuore con al loro interno le rose rosse; Candy Roses e Chocolate Roses (rose immerse in una soluzione caramellata o nel cioccolato) e le rose criotrattate.

Le imprese in Lombardia. L’offerta più ampia per i fidanzati si trova a Milano, dove si concentrano 7.504 imprese, seguita da Brescia con 2.985 imprese e Bergamo con 2.083 imprese. Vengono poi Varese (1.662), Monza e Brianza, Como e Pavia con circa 1.200 imprese ciascuna mentre in un anno crescono soprattutto Milano e Sondrio (+4%), Varese (+3,6%). Emerge da un’elaborazione sulle imprese al terzo trimestre 2017 e 2016.

Le imprese in Italia Roma è prima con 14 mila attività e 47 mila addetti, seguita da Napoli con 8.208 imprese (25 mila addetti) e Milano con 7.504 che è però seconda per addetti (42 mila). Vengono poi Torino con 5.686 imprese, Bari e Salerno con oltre 3.500. Tra le prime 20 anche le lombarde Brescia (8°) e Bergamo (18°).