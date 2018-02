San Valentino, un “cielo” di palloncini rossi in piazza Ponti

Piazza Ponti diventa la piazza degli innamorati. Un “cielo” di palloncini rossi a forma di cuore accoglierà i più romantici che vorranno scattare un selfie unico e suggestivo in occasione di San Valentino.

Si tratta di una iniziativa del Distretto urbano del commercio, presieduto dall’assessore Claudia Maria Mazzetti. «L’iniziativa – spiega – oltre ad essere un regalo per tutti gli innamorati, vuole anche essere un modo per ringraziare i commercianti di via Mercanti, che in occasione delle festività natalizie si sono contraddistinti per spirito di collaborazione. In più piazza Ponti non viene spesso coinvolta nelle manifestazioni organizzate nel centro storico e perciò ci è sembrato giusto pensare a qualcosa di particolare anche in quel meraviglioso “spicchio” della zona a traffico limitato. Un piccolo segnale di attenzione da parte del Duc, al quale ne seguiranno altri in altre zone del centro. Il nostro obiettivo è infatti creare sempre più momenti di aggregazione utili ai nostri negozianti, sempre in collaborazione con il Naga e con il suo presidente Luca Filiberti».