Sandro Donati, un campione della lotta al doping al “Pavoni”

Il caso Schwazer, ma non solo, sarà al centro della serata organizzata a Tradate il prossimo venerdì 2 marzo (20,45) con un ospite di eccezione, Sandro Donati.

Il celebre allenatore di atletica leggera, 70 anni, è stato chiamato dall’associazione “Ex_tra” formata dagli ex alunni dell’Istituto “Pavoni” a parlare della sua esperienza nella lotta al doping sportivo, attività di cui è ritenuto uno dei massimi esponenti.

Proprio in questa veste Donati ha accettato di allenare Alex Schwazer dopo la prima squalifica per doping dell’olimpionico della 50 chilometri di marcia, poi nuovamente fermato in circostanze assai fosche. La serata di Tradate – all’auditorium del “Pavoni” – servirà anche ad approfondire quest’ultima vicenda, anche alla luce delle verità che le ultime indagini stanno facendo emergere.

Nel corso della serata, a ingresso libero, sarà anche intavolato un dialogo informato sul pericolo del doping, in cui sarà ribadita l’urgenza di un ritorno ai veri valori dello sport.

L’associazione “Ex_tra” è giovane ma si è già mostrata molto attiva in questi mesi, invitando ospiti importanti come il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio, intervenuto con una serata alla scoperta di Caravaggio. O come Umberto Ambrosoli, avvocato, politico e saggista italiano, o ancora come il vicedirettore della Gazzetta Pier Bergonzi, che ha dialogato di ciclismo con un pubblico di appassionati e di curiosi.