Sara Creola e la filosofia per bambini che piace anche ai grandi

Prende il via oggi pomeriggio a Vedano Olona la “Primavera letteraria“, proposta dall’assessorato alla cultura in collaborazione con Inchiostro simpatico e Le curiose.

Alle 17.30 nella sala consiliare in Villa Aliverti, Sara Creola presenterà il suo libro “Il pescatore di idee”, un piccolo manuale “per adulti che vogliano trasformarsi in filosofi per traghettare i loro piccoli mozzi verso i porti del pensiero e della creatività”. Con lei ci sarà l’autrice Rossana Girotto, autrice del libro “Le caramelle di Rossana, dieci racconti da gustare”.

Sara Creola, laureata in filosofia, grazie al lavoro di insegnante di sostegno ha riscoperto la passione per la materia e la sua attitudine a scrivere in rima e a inventare storie. «Così – spiega – per unire utile e dilettevole ho iniziato, quasi per gioco, a riscrivere la storia della filosofia antica sotto forma di filastrocche e a semplificare in poche righe il pensiero di alcuni autori con storie che non vogliono essere una banalizzazione, ma uno stimolo a un buon approccio con questa affascinante materia».

Un viaggio che inizia esplorando i principali esponenti e scuole della filosofia antica trasformati in filastrocche; per poi passare alla seconda sezione (storielle per diventare filosofi) e stringere amicizia con un Aristotele curioso, un Cartesio investigatore e un marziano ‘kantiano‘ venuto sul nostro pianeta per conoscere l’idealismo di Fichte e Schelling o con un Hegel naufrago.

La comunicativa e la simpatia dell’autrice rendono ancora più interessante questa esplorazione, scritta per gli adulti ma pensata per i loro bambini.

Dopo l’incontro a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo.

Ingresso libero. L’incontro è per genitori, educatori ed appassionati di filosofia, ma è adatto anche per i bambini a partire dai 7 anni.