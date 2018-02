Saronno si prepara alla “invasione” dei musicisti della European Youth Orchestra

Fervono i preparativi per l’evento che venerdì 6 aprile, al teatro Giuditta Pasta in via I Maggio 5, festeggerà a Saronno i 30 anni di attività dell’European Youth Orchestra.

Nello specifico l’Eyo è un progetto rotariano sopranazionale fondato dal maestro Ernesto Leo e sviluppatosi dalla collaborazione con i diversi Rotary Club internazionali. Nel dettaglio oltre a quello di Saronno partecipano quelli di Bad-Driburg e Finsterwalde (Germania), Vilvorde (Belgio), Mantes-La-Jolie (Francia), Harrow (Gran Bretagna) e Palma Almudaina (Isole Baleari). La proposta è rivolta a tutti i giovani musicisti europei, tra i 16 e i 20 anni. Ai ragazzi vengono offerte diverse opportunità: quella di conoscersi, di interagire, di confrontarsi, di lavorare con un vasto repertorio, che va dalla musica classica al jazz fino ad arrivare al pop sinfonico e con una sezione d’archi, una big band ed un coro, di grande originalità.

Dunque, dal 2 all’8 aprile, i ragazzi si ritroveranno a Saronno per proporre eventi musicali di grande livello artistico. «L’Assessorato alla Cultura – spiega Lucia Castelli esponente della Giunta con delega alla partita – accoglie con entusiasmo questo evento internazionale che si svolgerà a Saronno. La musica è un linguaggio che ha il potere di far dialogare i giovani di ogni nazionalità, ha la capacità di arricchire ogni persona di emozioni positive. E proprio per questo l’Amministrazione Comunale di Saronno affiancherà il Rotary Club cittadino nell’organizzare questo particolarissimo evento offrendo un supporto logistico nell’accoglienza dei giovani musicisti e mettendo a disposizione le sale di Villa Gianetti per le prove».