Saronno scivola nel big match di Cirié

Nuova battuta d’arresto per la Pallavolo Saronno, che dopo aver centrato la qualificazione alle finali di Coppa Italia si ferma sul campo di Cirié nella prima giornata di ritorno. 3-1 il risultato per i torinesi – principali antagonisti per la prima posizione – che approfittano di un paio di problemi tra gli amaretti: Spairani è out per l’infortunio alla spalla, Coscione è a mezzo servizio e parte dalla panchina.

Il big match è equilibrato in avvio con il primo set che corre quasi sempre in parità (7-8, 16-16 e 23-23) fino a che una battuta forzata e un errore in ricezione danno a Cirié il successo, 25-23.

Saronno è più aggressiva alla ripresa, guadagna qua e là qualche piccolo vantaggio (19-21) e tengono duro nel finale centrando il pareggio nel conto dei set: 23-25.

L’equilibrio si spezza a favore delle PVL che scappa subito nel terzo set e doppia Saronno sul 16-8. Leidi ridà la regia a Della Pietra ma non basta: Ciriè tocca il +11 e così Leidi dà spazio alla panchina. Rivoluzione inutile, si cambia campo dopo il 25-12.

Per il quarto parziale torna in campo Coscione ma la luce biancoblu resta spenta: il divario è meno pesante rispetto al terzo set ma ugualmente favorevole a Cirié che chiude 25-18.

«Mi prendo le responsabilità di questa partita, perché sapevo che sarebbe stata difficile – spiega Leidi e che arrivava in una settimana in cui abbiamo speso molte energie fisiche e mentali. Acciuffare la qualificazione alle Final Four ha consumato le poche forze che abbiamo in questo periodo. Per di più questa situazione di emergenza, con Coscione non ancora in forma, non ci fa giocare al meglio. Avremmo dovuto provare a dare tutto quello che ci era rimasto, ma evidentemente non ci siamo riusciti. Speriamo che ci serva da lezione per poter tornare subito sul pezzo».

PVL CIRIE’ – PALLAVOLO SARONNO 3-1

(25-23, 23-25, 25-12, 25-18)

Saronno: Della Pietra, Cafulli 12, Falanga 9, Buratti 9, Gaggini 11, Rigoni 6, Rudi (L), Coscione 4, Canzanella, Kely 4, Ronzoni, n.e. Scarpino, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

LE ALTRE

Doppia sconfitta per le altre due formazioni varesine impegnate nel medesimo girone (A di Serie B). Lo Yaka Malnate perde a Novi Ligure guadagnando comunque un buon punto per aver raggiunto il tie-break, nel quale i padroni di casa però non lasciano scampo (15-9). Altro KO per l’ETS Caronno Pertusella che lotta alla pari per tre set contro Fossano ma vince solo il secondo parziale. Poi nel quarto i piemontesi dilagano e sorpassano in classifica.