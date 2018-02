Saronno Servizi investe nella casetta per l\'acqua: maquillage e nuove tecnologie in arrivo

Dopo mesi di degrado la casetta dell’acqua di Saronno si prepara ad un nuovo corso: la Saronno Servizi, ex municipalizzata che gestisce la rete idrica cittadina, ha deciso di rinnovare la struttura di piazza dei Mercanti. Da alcuni mesi ormai la “casetta” è praticamente inutilizzabile a causa di danneggiamenti e deturpata decine di graffiti realizzati su tutte le facciate.

La Saronno Servizi ha deciso però di rimettere a nuovo il distributore utilizzando tutti gli ultimi ritrovati. In sostanza è stata cambiata la società che si occuperà della gestione, che dovrebbe garantire interventi più rapidi. Saranno utilizzate nuove e più performanti strategie per la purificazione, tramite carboni attivi, e per l’igienizzazione. Finora era garantita da un lavaggio a nitrato d’argento mentre ora si passa ad una tecnologia a raggi ultravioletti brevettata in Italia.

Nuovi, più rapidi e funzionali, i metodi di pagamento che probabilmente vedranno andare in pensione le vecchie chiavette. Ovviamente completerà l’intervento un completo maquillage esterno che partirà dalla tinteggiatura e dalla sistemazione dei dispositivi di sorveglianza.