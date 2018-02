Saronno Servizi s.p.a. sceglie la tutela dell’ambiente

Saronno Servizi S.p.A si rifà il look e sceglie di affidare i lavori di rinnovamento e rimbiancatura della storica sede di Via Roma, che nei giorni scorsi ha operato all’interno degli uffici aperti alpubblico rinnovando tutte le pareti interne con una tecnologia “eco-compatibile” e all’avanguardia.

Una scelta all’insegna della “green economy” e a tutela del benessere dei dipendenti e di migliaia di utenti, circa 25 mila all’anno, che ogni giorno frequentano gli sportelli destinati ai cittadini residenti a Saronno e nei comuni limitrofi.

Grazie infatti all’utilizzo della nuova tecnologia “FOTOSAN”, un sistema di verniciatura ecologica che purifica l’aria e sanifica l’ambiente, l’aria interna agli uffici sarà d’ora in poi più sana, priva di polveri sottili, particolato e monossido di carbonio e priva di altre sostanze inquinanti. Si tratta infatti di una soluzione fotocatalitica nanotecnologica di ultima generazione, perfettamente trasparente, che contiene argento nanometrico con proprietà antibatteriche, sanificante e una buona efficacia contro la muffa. Si applica nebulizzandolo con una speciale pompa a bassa pressione su tutti i tipi supporti senza limitazioni di finitura e colori come pareti tinteggiate con tecniche decorative, abbassamenti in fibra e pareti mobili.

All’interno dei locali della sede di via Roma sono stati posati, inoltre, pannelli fonoassorbenti a soffitto, che oltre a migliorare il comfort acustico, funzionano come veri e propri purificatori d’aria. Un progetto importante, che dimostra come sia possibile utilizzare la tecnologia in maniera semplice ed efficace, ottenendo importanti risultati e rispettando l’ambiente anche e soprattutto nell’edilizia rivolta alla collettività.

“L’intervento effettuato dalla Saronno Servizi non fa che riconfermare la nostra volontà di portare avanti scelte a favore dell’ambiente, del risparmio energetico e del rispetto della cittadinanza. Utilizzare tecnologie innovative, che non solo non comportano alcun costo aggiuntivo, ma rendono migliore le nostre città è una prassi diventata ormai necessaria per la qualità dell’aria che noi tutti respiriamo” – ha commentato la vice-sindaco, Pierangela Vanzulli, “Intendiamo garantire lo sviluppo di ambienti confortevoli e sani per tutti, in cui soggiornare con la massima sicurezza”.