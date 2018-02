Scadenza fattura elettronica, le imprese italiane non sono pronte

Il 2018 e il 2019 si apprestano ad essere due anni particolarmente importanti per la gestione della fatturazione in Italia. La Legge di Bilancio 2018, salvo cambiamenti, renderà obbligatorio eseguire la fatturazione elettronica tra privati. Molte aziende si sono già messe in pari, in particolare quelle che lavorano con le pubbliche amministrazioni, ma molte si trovano ancora in balia delle indecisioni e dei problemi di uno stravolgimento del normale iter a cui sono abituate.

Per chi non è a conoscenza su come fare la fatturazione elettronica, il sito di Nicola Savino è sicuramente il punto ideale dove iniziare a trovare informazioni. All’interno delle pagine del suo blog, sono presenti una serie di articoli e guide che spiegano passo per passo come seguire gli emendamenti di legge nel modo più corretto. Inoltre, la Savino Solution ha sviluppato E-Invoice7. Un software in grado di aiutare le aziende con la fatturazione elettronica PA – B2B. Grazie a una interfaccia semplice e pulita, ogni azienda avrà la possibilità di gestire e conservare le fatture.

In una recente intervista rilasciata da Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, si è detto preoccupato dell’introduzione così immediata e non graduale della normativa. L’introduzione della tracciabilità attraverso le spese con le carte di credito, era già un buon passo in avanti per riuscire a ridurre il numero degli evasori fiscali. L’inserimento più graduale della normativa, avrebbe permesso a molti commercialisti di prepararsi nel migliore dei modi; così da fornire un servizio migliore ai propri assistiti.

Le eccezioni

Se da una parte molte delle aziende dovranno scontrarsi da subito con una nuova serie di regolamentazioni, le partite IVA più piccole hanno la possibilità di rimandare al 2019 questo problema. Di sicuro, chi non si vuole far trovare impreparato dovrà iniziare da subito a studiare la normativa e iniziare ad apportare le dovute modifiche per ottemperare le nuove direttive.

Per partite IVA più piccole, si indicano tutte quelle aziende che si trovano nel regime dei minimi o in quello forfettario. Poiché queste partite IVA beneficiano di una serie di semplificazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato proprio nelle ultime settimane che non sarà necessario emettere la e-fattura. Sia nel caso si eseguano degli scambi tra soggetti con partita IVA o direttamente con dei consumatori finali.

Regole antiriciclaggio più severe

I professionisti che si occupano di gestire le fatture si dicono preoccupati, per il sempre maggior numero di regole che servono a prevenire azioni di riciclaggio da parte di persone poco linde. Molte delle associazioni che raggruppano commercialisti e studi di contabilità si sentono presi in una morsa, dove i propri assistiti non sono minimamente tutelati.

Purtroppo, l’entrata in vigore di questo tipo di normative dimostra ancora una volta che l’Italia è una nazione che non ragiona come un sistema pro attivo. L’avvicinarsi dell’entrata in vigore di questo nuovo provvedimento, porta sempre più aziende a preoccuparsi della sua reale applicazione nel proprio iter. Invece di farsi trovare pronti, la maggior parte delle aziende si trova ancora in alto mare con gli interventi da seguire per mettersi a norma. Lo stato si dice pronto al dialogo, ma con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore dei nuovi emendamenti sono in molti a dirsi preoccupati.