Scambiati per ladri dal vicino ma erano solo in ritardo per il calcetto

Avevano fretta di andare alla partita di calcetto ma sono stati scambiati per ladri e si sono ritrovati al centro di un inseguimento e di un controllo da parte di una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia. Brutta avventura, fortunatamente finita bene, per tre samaratesi che ieri sera sono stati notati mentre uscivano a bordo di un’auto a forte velocità da un’abitazione di via Diaz.

Un residente, infatti, ha notato la vettura con le tre persone a bordo partire velocemente e si è messo ad inseguirli, convinto si trattasse di ladri che avevano appena svaligiato un’abitazione. L’uomo li ha notati, poi, scendere dalla vettura con un grosso borsone e, spaventato, ha chiamato il 112 per richiedere l’intervento di una pattuglia.

Poco dopo sono arrivati in contemporanea Polizia e Carabinieri che hanno provveduto a verificare la segnalazione. A questo punto la sorpresa: i tre erano in ritardo per una partita di calcetto.