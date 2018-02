Scambio auto, moto, bici e ricambi d’epoca, due giorni a Malpensafiere

Sabato 3 e domenica 4 marzo è in programma la manifestazione “Scambio Auto, Moto, Bici e Ricambi d’Epoca”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Il format e la location non cambiano, anche questa volta sarà MalpensaFiere ad ospitare l’evento in un’area espositiva di oltre 20 mila metri quadri tra interni ed esterni, tutti allestiti per la manifestazione. Di edizione in edizione, questa rassegna richiama oltre 13mila visitatori e 400 espositori.

Sabato dalle 8 e 30 alle 18 e dalle 8 alle 17. Prevista un’area di Street Food, che contiamo di espandere nelle prossime edizioni. Per informazioni e prenotazioni info@automotoepoca.eu – www.automotoepoca.eu 338 20 16 966. Ingresso 5 euro, parcheggio esterno 2,50.