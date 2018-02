Scappa dal recinto, riacciuffato l’asino Garibaldi

Il movente ha un nome: voglia di libertà. E così, nel cuore della notte, l’asino Garibaldi ha deciso di scappare, per avventurarsi in posti sconosciuti, come la strada provinciale del lago.

Qui alcuni automobilisti l’hanno notato e hanno chiamato i soccorsi: “Venite, c’è un asino sulla strada”.

Oggi, lunedì 12 febbraio, alle ore 2.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Castelveccana in via Europa – SP 69 per soccorso animale.

Un asino scappato dal recinto aveva infatti cominciato a vagare sulla strada provinciale. Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza del quadrupede e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Ma i militari non sono riusciti a fermare l’animale ed hanno quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli operatori intervenuti con un’autopompa sono riusciti a catturare l’equino e a ridarlo alla legittima proprietaria.

“Garibaldi” ha così fatto rientro sano e salvo a casa.