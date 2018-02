Scenari di un futuro possibile, la città protagonista a Stoà

In chiusura della rassegna Abitare la città il Centro Giovanile Stoà ospiterà una Lectio a cura di Marco Introni e un tavolo di confronto fra più architetti

Pensata come occasione di approfondimento collettivo su alcune tematiche relative al tema dell’abitare e degli spazi urbani, la rassegna Abitare la città organizzata dal Centro Giovanile Stoà in collaborazione con la Consulta Decanale Vita Sociale e Cultura prosegue e si conclude con la serata di venerdì 2 marzo.

Alle ore 19.30 Lectio a cura di Marco Introini, architetto, fotografo documentarista e docente di Fotografia dell’ Architettura e Tecnica della Rappresentazione presso il Politecnico di Milano, uno dei più importanti fotografi italiani del nostro tempo.

I suoi scatti de “La città americana”, tema della mostra fotografica ospitata all’interno delle sale espositive di Stoà per tutto il corso della rassegna, permette di dare al tema dell’abitare la città uno sguardo internazionale mostrando i volti di New York, Los Angeles, Chicago e Detroit.

Alle ore 21, in Sala Luigia Colombo Arch. Stefano Castiglioni, Arch. Angelo del Corso, Ing. Alberto Mazzuchelli e OASI Architects indagheranno gli Scenari di un futuro possibile, attraverso un’attenta analisi e diagnosi della città di Busto Arsizio che conduce a indirizzi per competitività territoriale; l’approfondimento dell’evoluzione storica dei centri abitatiti e di come si sia modificato l’approccio a queste con un affondo sul metodo e sulla “città del futuro”.

