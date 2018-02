Schianto sulla Statale nel cuore della notte

Tre persone sono state soccorse nella notte sulla Statale 341 ad Albizzate, intorno alle 2.40.

È successo, appunto sullo stradone Gallarate-Varese, all’altezza delle strade che danno accesso alla frazione di Valdarno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco ocn una squadra dal distaccamento di Busto-Gallarate, e un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese, in codice rosso vista la chiamata iniziale. Le condizioni delle tre persone coinvolte non erano però gravi: sono stati soccorsi un ragazzo di 25 anni, un uomo di 55 anni e una ragazza di 20. L’intervento ha impegnato i soccorritori per circa tre quarti d’ora.