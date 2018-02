Sciopero negli ospedali: medici e infermieri si fermano il 23 febbraio

Il prossimo 23 febbraio si fermeranno gli ospedali.

Medici e comparto sanitario ( infermieri, operatori e tecnici) incroceranno le braccia per denunciare le pesanti condizioni di lavoro a meno che non si apra il tavolo negoziale. Saranno come sempre garantite tutte le prestazioni d’urgenza e non differibili.

L’astensione, inizialmente programmata per i giorni 8 e 9 febbraio, è stata poi posticipata al 23 per evitare disagi eccessivi ai pazienti. Anche il comparto ha deciso di anticipare al 23 l’astensione generale per lanciare un segnale compatto della categoria.

In vista dello sciopero sono in corso anche le seguenti iniziative:

1. il rifiuto individuale di eseguire orario di lavoro aggiuntivo a quello contrattuale, ad eccezione di quello conseguente ad urgenze e a prestazioni sanitarie oggettivamente indifferibili effettuato per iscritto;

2. precedenza nell’orario contrattuale all’espletamento delle attività sanitarie di tipo assistenziale, diagnostico e terapeutico rispetto a quelle di tipo burocratico, amministrativo e gestionale che saranno invece eseguite dopo l’espletamento di tutte le attività sanitarie urgenti e ordinarie;

3. richiesta di una settimana di ferie da parte di ciascun dirigente del ruolo sanitario, che abbia a tale data maturato negli anni antecedenti al 2018 un monte ferie arretrate ,da fare nel periodo compreso fra il 29 gennaio e il 3 febbraio 2018 e, se formalmente non concesse, reiterazione della richiesta scritta ogni 2 settimane;

segnalazione alle organizzazioni sindacali aziendali e/o regionali di ogni supposta violazione delle disposizioni legislative vigenti sull’orario di lavoro e sui riposi, per inoltrare denuncia all’Ispettorato del lavoro.

L’ultimatum dei medici, veterinari e dirigenti sanitari è stato lanciato da tutte le sigle sindacali in rappresentanza di 150 mila professionisti per sbloccare finalmente l’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto 2016-2018.