Scontro auto moto,muore 19enne

(Foto di repertorio)

Gravissimo incidente nella serata di giovedì 8 febbraio a Carnago.

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente nella serata di ieri, 8 febbraio 2018.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto dopo essersi scontrato con un altro veicolo in piazza Gramsci, davanti al municipio del paese.

L’incidente è avvenuto alle 20.15: sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, con ambulanza e automedica, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito il giovane trasportato quindi in codice rosso all’ospedale di Circolo. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.