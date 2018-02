Nuovo scontro tra due auto in viale De Gasperi

Ancora un brutto incidente ad Albizzate all’incrocio di Via De Gasperi con la Via Montello (la strada che, attraversando la via De Gasperi, conduce al Centro raccolta rifiuti).

L’impatto è avvenuto tra le 7 e le 8 del mattino di martedì 5 febbraio. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture. Lo scontro è stato violento e ha provocato gravi danni ai mezzi ma per fortuna non ha causato vittime.

L’incidente è avvenuto lungo un arteria già teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni. Non ultimo un sinistro molto grave fra una moto e un’automobile che costò la vita al centauro.

Questo nuovo incidente riaccende i riflettori su un problema che due cittadini residenti nella zona stanno facendo presente da molto tempo alle istituzioni. Si tratta di Giuseppe Lodi Pasini e Giuseppe Tonani che, contestualmente agli incontri con gli amministratori, stanno tenendo una cronistoria degli incidenti avvenuti su viale De Gasperi attraverso la registrazione di tutti gli articoli usciti e degli incontri con gli amministratori.

Ecco la cronistoria che ci hanno inviato:

TRAFFICO VIA DE GASPERI – CRONISTORIA

30 Settembre 2013

Incontro con Sindaco Sommaruga

12 Novembre 2013

Presentazione rilevazione traffico e indicazione soluzioni

28 Gennaio 2014

Lettera Sindaco Sommaruga

16 Aprile 2014

Incidente MORTALE

18 Aprile 2014

La Prealpina: “ Viale De Gasperi a rischio “Intervenga la Provincia”

24 Settembre 2014

Ns. lettera al Prefetto e p.c. alla Provincia e al Sindaco Sommaruga

29 Ottobre 2014

Assemblea pubblica con Polinomia – conferma nostra rilevazione

7 Settembre 2015

Invito partecipazione commissione LL.PP. :

Ass. Corradini illustra interventi ; tra cui “privilegiare traffico pedonale e ciclo “penalizzando” quello veicolare

12 Settembre 2015

Ns. lettera agli abitanti delle Vie De Gasperi, Sandroni e Carabelli

16 Novembre 2015

Ns. lettera agli abitanti delle Vie De Gasperi, Carabelli (e Sandroni)

– Incidente MORTALE a Carnago

14 Gennaio 2016

Ns. lettera a: “La Prealpina”, La Provincia”, Rete 55, Varese News

Cronistoria dei fatti e promessa del Sindaco Sommaruga

20 Gennaio 2016

La Prealpina; “Serve Autovelox sulla Provinciale”

3 Marzo 2016

Ns. Lettera agli abitanti di Via De Gasperi, Carabelli (e Sandroni)

3 Gennaio 2017

mia e-mail al Sindaco Zorzo

Febb./Marzo 2017

Incontro Sindaco Zorzo – Lodi Pasini

25 Aprile 2017

La Prealpina “nessun dietrofront sui VeloOK: ne arrivano 30”

23 Maggio 2017

Incontro Sindaco Zorzo – Lodi Pasini e proposta intervento

29 Maggio 2017

Nostre controdeduzioni (con allegato estratto articolo VareseNews del 28 Aprile 2017 su posizionamento VELO OK)

14 Giugno 2017

Incontro con Sindaco Zorzo e protocollo lettera con osservazioni e suggerimenti

19 Giugno 2017

Ns. lettera agli abitanti delle Vie De Gasperi, Carabelli Sandroni, Moro, Adamello

30 Giugno 2017 – Ore 12,40 circa

Una golf di colore marrone scuro, con alla guida una donna, scende dalla via De Gasperi ed all’altezza di via Delle Cascine si sposta in centro strada per girare a sx sulla stessa via. Da dietro, probabilmente a velocità elevata o forse perché il guidatore distratto sopraggiunge un furgone Citroen di colore bianco e di piccole dimensioni (Berlingo ?) che tampona violentemente l’auto. Nessun ferito, se non qualche colpo di frusta al collo. I rilievi sono stati effettuati dalla PL di Albizzate

22 Dicembre 2017 – Ore 10,30

Incontro con Sindaco Zorzo il quale ci illustra il progetto definitivo gli interventi cui seguirà appalto. Inizio lavori, tempo permettendo, primavera 2018. In sintesi:

Prolungamento marciapiede da Via Sandroni fino alla fine del nr. Civico 3. Creazione nuovo rialzo sull’angolo che incrocia la Via De Gasperi 1 con la Via Carabelli (a scendere). Eliminazione Piazzuola di svincolo sulla via De Gasperi e creazione di un rialzo in corrispondenza delle strisce divisorie su Via De Gasperi (provenienza via delle Cascine ) e su Via Carabelli (provenienza Sumirago).

Al nostro parere positivo abbiamo fatto le seguenti osservazioni: continuare con il marciapiede da via de Gasperi 3 fino al rialzo di Via De Gasperi 1 (vedi sopra).

Allungamento quanto più possibile dei due rialzi oggi contraddistinti da strisce bianche e posti all’altezza dell’incrocio tra le due vie. Riprendere in considerazione la costruzione di due spartitraffico tipo

Prima e dopo l’incrocio con Via delle Cascine. A questa ns. osservazione il Sindaco risponde che la carreggiata non è sufficientemente larga per la costruzione .

Prendendo atto di questa iniziale buona volontà di intervenire concretamente su questa SP26 abbiamo insistito affinchè si provveda all’installazione di un certo numero di AUTOVELOX su tutto il tratto della Statale per limitare la velocità di scorrimento degli autoveicoli.

Il Sindaco ha ritenuto interessanti le nostre osservazioni, ha dichiarato che questo intervento non è definitivo ma che è un primo passo per risolvere, almeno in parte, il problema laddove l’urbanizzazione è più intensa e si è impegnato a portare avanti il problema fino alla completa risoluzione di tutto il tratto; noi stessi abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare a supporto dell’amministrazione.

24 Gennaio 2018 – Ore 11,30

Incontro con Sindaco Zorzo alla presenza dei rappresentanti dell’azienda produttrice del dispositivo VELO OK. Con i responsabili dell’azienda si è concordata l’installazione di alcuni apparecchi per un periodo di prova (circa un mese) alla fine del quale si potranno esaminare i risultati (nr. di automezzi in transito, velocità e infrazioni commesse). Successivamente, con i dati e il preventivo economico alla mano, l’amministrazione deciderà se, come e quando procedere con la loro installazione.

5 Febbraio 2018 – Ore 7,30

Ennesimo incidente all’incrocio di Via De Gasperi con la Via Montello.