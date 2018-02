Scontro tra due auto in viale Valganna

Due auto si sono scontrate questa mattina, venerdì 16 febbraio alle 8.45, in viale Valganna a Varese. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, due uomini di 57 e 72 anni trasportate all’ospedale di Varese in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con l’ambulanza.

La circolazione ha subito ripercussioni.