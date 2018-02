A scuola a piedi contro lo spreco

Venerdì 23 febbraio, in occasione dell’evento M’illumino di meno, gli alunni della scuola elementare Cesare Battisti di Oggiona e della scuola elementare General Cantore di Santo Stefano, hanno raggiunto le proprie classi a piedi. La giornata è stata organizzata da insegnanti e genitori in un clima di compartecipazione con l’amministratore comunale, per sensibilizzare i più piccoli su un tema molto importante come quello del risparmio e dello spreco.

Per alcuni bambini non è stata una novità: dalla scorsa primavera infatti, è attivo il Pedibus, mentre per altri si auspica sia stata una prova. Per l’amministratore è stata un occasione per stare con genitori e bambini con l’intendo di ascoltare le loro esigenze e di cercare di far crescere le linee del pebidus anche nella frazione di Santo Stefano che per ora risulta scoperta. Nonostante il tempo poco clemente, alcuni amministratori con la polizia locale hanno partecipato alla”camminata”, convincendosi sempre più dell’importanza del progetto Pedibus al fine di educare i cittadini di domani, nel rispetto del contesto in cui vivono e agiscono.