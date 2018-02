Scuola Rodari, Lonardoni incontra i genitori: \"Valuteremo se ristrutturare o abbattere\"

È l’assessore Dario Lonardoni a fare il punto dell’incontro con i genitori della scuola elementare Rodari di via Toti per fare il punto della situazione sul futuro della struttura. Presenti una cinquantina di persone tra professori e rappresentanti.

«Abbiamo avuto modo di confrontarci su diversi argomenti facendo chiarezza, una volta per tutte, sulle problematiche esistenti. Allo stato attuale è indubbio che si debba procedere con una sorta di soluzioni tampone, andando a mettere mano sulle criticità più evidenti; ma è altrettanto evidente che si debba anche ragionare in ottica futura».

Prosegue Lonardoni: «In questo senso, due sono le strade che si possono seguire. La prima è costruire una scuola ex novo, sfruttando lo spazio esistente e che costerebbe circa cinque milioni di euro, una spesa non indifferente. L’alternativa è quella di effettuare un massiccio restyling della struttura attualmente esistente, che comporterebbe vantaggi e svantaggi”.

Spiega ancora l’assessore: «Questa seconda opzione costerebbe la metà, vale a dire due milioni e mezzo di euro, e ci permetterebbe di avere una struttura comunque ampiamente agibile per diversi anni a venire. L’incognita è rappresentata essenzialmente dalle tempistiche, non è detto che si riesca a incastrare alla perfezione i tempi di intervento con quelli dello svolgimento dell’anno scolastico, e di siti alternativi non ce ne sono, per poter ospitare gli alunni».

Lonardoni ha spiegato di aver chiesto l’intervento di alcuni tecnici specializzati: «Questa scuola infatti è assolutamente identica ad almeno un’altra settantina di strutture costruite negli ultimi decenni in tutto il Nord Italia, molte delle quali sono state appunto restaurate. Sulla scorta di questa esperienza, nei prossimi mesi sarà possibile trarre le conclusioni, senza dimenticare che a breve parteciperemo a una sorta di “pre-bando” a livello nazionale che potrebbe darci ulteriori risorse per una delle sue soluzioni, qualunque essa sia».