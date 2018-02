In Seconda Aurora Cantalupo e Insubria provano l’allungo

Continuano a riservare emozioni i campionati dilettanti. In Prima Categoria Gorla Maggiore e Tradate si avvicinano ancora alla vetta, mentre nei due gironi di Seconda provano ad allungare Aurora Cantalupo e Insubria. In Terza la Sommese aggancia il Bosto.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano viene sconfitto 5-2 a Ispra e vede avvicinarsi pericolosamente il Gorla Maggiore, che batte 2-1 il Cas Sacconago, e il Tradate, che passa 2-0 a Cairate. Frena l’Arsaghese pareggiando 1-1 con la Valceresio, mentre recupera posizioni la Vanzaghellese grazie al successo nell’anticipo 3-0 sul campo del Tre Valli. Pareggio senza reti tra Luino e Antoniana, colpo esterno del San Marco: 3-1 in casa della Folgore Legnano.

CLASSIFICA: Fagnano 40; Gorla Maggiore, Tradate 36; Arsaghese 29; Vanzaghellese 27; Valceresio, Cas Sacconago 24; Ispra 23; Antoniana, Tre Valli 21; San Marco 19; Folgore Legnano 15; Cairate 8; Luino 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo vince 1-0 contro la Rescaldinese e si porta a +8 dal Lonate Ceppino, sconfitto in casa 2-1 dalla Crennese. Prosegue il momento positivo del Gorla Minore che vince 1-0 in casa della Robur, il Samarate fa invece suo il derby con la Gallaratese: 1-0. Perde il Lonate Pozzolo, 2-1 a Beata Giuliana, mentre si mettono in tasca tre punti la Borsanese grazie al 3-2 sul Kolbe e il Canazza che batte 2-1 la Rescalda. Pareggio 1-1 tra Virtus Cantalupo e Arnate.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 48; Lonate Ceppino 40; Gorla Minore 37; Crennese 35; Samarate 34; Lonate Pozzolo, Gallaratese 33; Rescaldinese 30; Arnate, Beata Giuliana 29; Virtus Cantalupo 24; Kolbe 23; Borsanese 21; Canazza 18; Rescalda 12; Robur 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria batte 3-1 il Ceresium Bisustum e si porta a +4 sul San Michele, fermato sul 2-2 a Buguggiate. La Cuassese risale superando 3-1 il San Luigi, così come il CantelloRasa, vittorioso 5-1 sulla Malnatese. Impatta il Caravate 2-2 a Induno, la Calcinatese invece viene sconfitta 2-0 dalla Lavena Tresiana. Largo successo del Laveno Mombello 6-1 sul Viggiù, termina 1-1 tra Sumirago e Ternatese.

CLASSIFICA: Insubria 48; San Michele 44; Cuassese 42; CantelloRasa 38; Caravate 30; Ceresium 29; Buguggiate 27; Calcinatese, Aurora Induno 26; Sumirago 24; Ternatese 23; Laveno Mombello 18; Lavena Tresiana 17; San Luigi 16; Malnatese 13; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

La Sommese abbatte 7-1 il Cuvio e aggancia in vetta il Bosto che pareggia 0-0 a Caronno Varesino, ma ha anche una gara in meno. Terzo posto sempre più confermato per il Coarezza che passa 2-0 a Varano, vincono in zona playoff il Rancio, 5-0 sul Mascia, e la France Sport, che fa suo lo scontro diretto sul campo della Casmo 5-3. Turno di riposo per l’Olona, frena la Pro Cittiglio che perde in casa 3-2 contro il Don Bosco, mentre finisce 1-1 tra Fulcro Travedona e Angerese. Colpo esterno per la Jeraghese: 1-0 in casa della Casport.