Seicento mila kg di rifiuti raccolti in un anno dalle strade

Nel 2017 sono stati raccolti circa 600.000 Kg di rifiuti, tra immondizia abbandonata e terre di spazzamento, dalle strade e dalle aree urbane ed extraurbane.

“Le attività di pulizie e spazzamento sono indispensabili per la nostra Città, ma ancora di più lo è la collaborazione di tutti quei cittadini che ci aiutano a mantenere il decoro e la pulizia della nostra Parabiago.”. dichiara l’Assessore all’Ecologia Dario Quieti che prosegue: “Gettare un rifiuto a terra, anche un semplice pacchetto di sigarette, può sembrare un gesto innocuo, ma, oltre a essere un atteggiamento altamente incivile, deturpa le strade e inquina le aree naturali per decenni. Il recupero di questi rifiuti è un costo per il comune, quindi per la collettività. E’ un aspetto che non si deve sottovalutare perché si tratta di costi di pulizia che ricadono su tutta la cittadinanza attraverso le tasse, in particolare tramite la tariffa rifiuti TARI.”.

Per sensibilizzare la cittadinanza, in merito a questi temi, l’Amministrazione comunale ha promosso e sostenuto diverse iniziative: attività di informazione alla cittadinanza, attività didattiche sul tema rifiuti e tematiche relative al paesaggio presso le scuole comunali, realizzate giornate di pulizia con l’aiuto dei volontari di Legambiente, stipulati patti di cittadinanza attiva che riguardano la cura di porzioni di territorio.

Inoltre, sono state scritte innumerevoli lettere ai gestori dei tratti stradali e ciclabili in cui la competenza non è del comune di Parabiago.

Tutto ciò rientra nel progetto “Chiamati a Raccolta”, iniziativa fortemente voluta e avviata dall’Amministrazione Cucchi, che punta a sensibilizzare i cittadini per migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Una chiamata personale rivolta a ogni singolo cittadino che arriva per voce dell’Assessore Quieti: “Il tuo aiuto è fondamentale per poter vivere in una Città sempre più pulita e rispettosa dell’ambiente.”.

Una prossima occasione che vedrà coinvolta la cittadinanza nella cura della Città, è la giornata del verde pulito che si svolgerà in data 15 aprile 2018.