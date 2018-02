Sempre più italiani preferiscono il SUV: +30% nel 2017

Non solo city car e auto compatte: negli ultimi anni anche i SUV si sono fatti spazio tra i desideri delle famiglie italiane. Sempre più spesso gli automobilisti desiderano acquistare un SUV (sigla che sta per “Sport Utility Vehicle”); questo tipo di auto sta riscontrando infatti un successo sempre più ampio nel nostro Paese, con un radicale cambio di tendenza rispetto agli anni precedenti. Sono tanti i fattori che spingono così in avanti i SUV in Italia e i numerosi vantaggi che offrono riescono a controbilanciare il prezzo importante, che potrebbe inizialmente frenare i potenziali guidatori. I dati raccolti sul mercato automotive non possono che confermarlo: al momento il mercato di SUV e Crossover ha assorbito quasi un terzo dell’intero settore delle quattro ruote.

SUV e Crossover: una tendenza in continuo rialzo

I dati offrono infatti una prospettiva piuttosto concreta del cambiamento avvenuto: secondo recenti studi sul settore automotive, la vendita di SUV e Crossover ha totalizzato un bel +30% nei mesi del 2017. Le unità vendute ammontano a circa 600.000, che vanno a incastrarsi in un totale di circa 2 milioni di auto immatricolate durante lo scorso anno. Paragonando questi dati a quelli di dieci anni fa ci si può rendere facilmente conto del notevole balzo in avanti: si parla infatti del 29% circa del mercato di oggi contro un esiguo 9% del 2007. Approfondendo l’analisi emerge che sono soprattutto i SUV ad aver conquistato il cuore degli italiani, occupando una fetta del mercato pari al 21%. I Crossover occupano invece un buon 9%, andando a completare un settore davvero in salute. Ma quali sono le case automobilistiche più amate dagli italiani? Le statistiche dell’UNRAE pubblicate a gennaio parlano chiaro. Nonostante il podio di Fiat, Renault e Volkswagen, il marchio che ha fatto il balzo più significativo con uno straordinario 107.7% di vendite in più rispetto all’anno scorso è quello della storica Jeep. Come testimonia anche la grande presenza di modelli usati della Jeep su portali come automobile.it, la passione degli italiani per la famosa casa statunitense è innegabile.

Quali sono i pro e i contro di questi modelli?

Quali sono i vantaggi che hanno permesso a SUV e Crossover di arrivare in vetta alle preferenze degli italiani, a suon di vendite? Innanzitutto l’aspetto, innegabilmente di spicco rispetto alle altre vetture, ma anche la potenza, la stabilità e la sicurezza, confermata dai massimi voti conseguiti negli ultimi crash test. Trattandosi di auto altamente tecnologiche e all’avanguardia, curate nei minimi dettagli, assicurano anche un’ottima guidabilità e tenuta di strada, con un elevato livello di protezione dell’abitacolo. La potenza del motore e il comfort riservato a guidatore e passeggeri, poi, sono decisamente maggiori se paragonati a quelli di un’automobile comune; oltre a questo, il SUV si rivela essere un’ottima scelta anche per gli appassionati di stile: molti modelli sono infatti disponibili anche in versione Luxury. L’unico svantaggio sembra essere quello del prezzo elevato, con una media di mercato che si aggira intorno ai 23.600 euro e alcuni modelli che toccano anche quota 30.000.