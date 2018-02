Una serata di “confronto fotografico”

Una serata interattiva, aperta a tutti i nostri Soci e a tutti gli appassionati di Fotografia, in cui ciascun partecipante è invitato a portare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 scatti a tema libero.

Durante l’appuntamento le immagini verranno proiettate in sala e discusse in modo amichevole: non verranno espressi giudizi e non verranno stabilite classifiche.

Sarà un momento di condivisione in cui ci divertiremo assieme discutendo gli scatti presentati, cogliendo spunti per approfondimenti di tecnica fotografica e per la discussione degli aspetti creativi.

Venerdì 9 febbraio – ore 21:00

Sala “Elso Varalli” – Palazzo Comunale

P.zza Mazzini, 16 -Sesto Calende – Ingresso gratuito