Una serata dedicata ai vulcani e ai telescopi delle Hawaii

Nell’immaginario collettivo le Hawaii sono uno dei luoghi ideali per una vacanza da sogno: spiagge bianchissime e poco affollate, un mare caldo e cristallino, sole splendente ed abbronzante tutto l’anno. Questa visione stereotipata è però lontanissima dalla mentalità degli astrofili e, in genere, dai sogni di coloro che amano il cielo e la natura: per costoro Hawaii significa enormi vulcani ancora in piena eruzione e, sulla loro sommità, il cielo stellato più bello del mondo.

Questa è la premessa di una ennesima straordinaria serata pubblica, allestita dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese per lunedì 5 febbraio, alle 21, a Villa Truffini (centro di Tradate).

Relatore sarà l’ Ing. Lorenzo Comolli, socio del GAT fin dalla prima infanzia ed uno dei massimi esperti al mondo di fotografia astronomica, che terrà una affascinante conferenza sul tema: I Vulcani e i telescopi delle Hawaii.

Lorenzo Comolli a metà Giugno 2017 è riuscito, assieme alla moglie Antonia, a realizzare uno dei massimi suoi sogni di astrofilo: volare alle Hawaii (Big Island) per toccarne con mano vulcani e cielo stellato. Come noto la Big Island si colloca al di sopra di un punto caldo, una specie di canale che veicolando di continuo verso l’esterno lava fluida proveniente direttamente dal mantello profondo, ha prodotto alcuni dei massimi vulcani del nostro pianeta (la quota media supera i 4000 metri): alcuni di questi vulcani, come il Mauna Loa sono perennemente in eruzione, altri, come il Mauna Kea sono invece estinti. Ebbene, proprio, qui, in cima al Mauna Kea, ad oltre 4000 metri di altezza, il cielo ha una trasparenza straordinaria per la maggior parte delle notti annuali: per questa ragione qui è sorto forse il massimo assembramento mondiale di mega-telescopi, che vanno dalla classe dei 4 metri degli anni 70, ai super-telescopi dei primi anni 2000 (Subaru giapponese e Gemini Nord americano da 8 metri, i due Keck da 10 metri). Lorenzo è riuscito a visitare di persona tutti questi grandi telescopi e ne farà una descrizione accurata e sorprendente durante la serata di Lunedì 5 Febbraio a Villa Truffini. In più, però, il relatore, sfruttando la sua grande perizia fotografica, ha realizzato anche impressionanti immagini notturne nelle quali le stelle di una Via Lattea di cristallo si confondono con i fumi ed i lapilli di alcune bocche vulcaniche in piena attività.