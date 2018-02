Serata Trash Metal a Comunità Giovanile

Ritorna la Thrash Metal Night a Comunità Giovanile. Sabato 24 febbraio, a partire dalle 21,30, gli Injury saranno sul palco e insieme a loro i Total Death e Razgate per fare muovere le teste e regalaretantissima musica. Sicuramente anche il loro amico e compagno di mille avventure Artio sarà presente.

Come sempre l’ingresso è gratuito con tessera Acsi (costo tessera 10 euro con consumazione valida per tutto il 2018)

La sede è in vicolo Carpi 5 Busto Arsizio. Pagina Facebook https://www.facebook.com/CG.vicoloCarpi5