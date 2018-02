Settantenne travolto da un albero, interviene l’elisoccorso

Un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un albero tagliata da un boscaiolo in un’area boschiva poco al di fuori del centro abitato di Cadrezzate.

Sono queste le prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto intorno alle 9.10 di giovedì 22 febbraio, in una zona vicina a via Matteotti.

Immediatamente per i soccorsi si sono mobilitati i vigili del fuoco con un mezzo da Ispra e i soccorsi medici con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso.

L’uomo è stato è caricato in elicottero per il trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto serie e il codice di ricovero è rosso.