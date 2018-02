Settimana di gelo, e giovedì rischio neve

Meteo dappertutto sulle prime pagine dei giornali di questi giorni per la paura del freddo. Freddo che è arrivato, ma che per ora non deve far disperare: siamo in pieno inverno.

La situazione meteo viene così riassunta dal Centro Geofisico Prealpino: «Aria molto fredda di origine siberiana sta raggiungendo l’Italia centro-settentrionale. L’afflusso è indotto dalla presenza di un potente anticiclone con massimo di 1050 hPa sul Mare di Barent. Le temperature si abbasseranno ulteriormente e le massime localmente saranno sotto zero».

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 26 febbraio, nella notte e all’alba molto nuvoloso o coperto, poi generalmente asciutto e, a tratti, schiarite soleggiate. Molto freddo con temperature massime localmente sotto zero: oggi, e nei prossimi tre giorni massime da -2 a + 2 e minime da -5 a -8. Gelido in montagna.

Martedì spesso sereno o poco nuvoloso. Più nuvole tra Orobie, Alta Valtellina e Garda con possibile nevischio. Altrove asciutto. Molto freddo con massime localmente sotto zero. Gelido in montagna.

Mercoledì al mattino nuvolosità irregolare con ampi spazi di sereno. Poi aumento della copertura nuvolosa. Asciutto fino a sera, poi possibili nevicate. Molto freddo.Gelido in montagna.

TENDENZA – Giovedì 1 marzo: coperto con nevicate diffuse. Temperature in lieve aumento, ma sempre vicine allo zero. Venerdì 2 marzo: al mattino ancora coperto con residue nevicate. Poi asciutto. Temperature in aumento.