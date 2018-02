Costumi, carri e pagliacci: è tutto pronto per il Carnevale di Arcisate

E’ tutto pronto per il Carnevale di Arcisate, che si terrà sabato 17 febbraio.

Come da tradizione il carro del Cium aprirà la sfilata dei carri e dei gruppi in maschera, accompagnato dalle due bande del paese e da simpatiche sorprese.

Il corteo partirà dal centro di Brenno, e dopo aver attraversato il paese arriverà al parco Lagozza per continuare la festa tra giochi, scherzi e dolci tipici.

Alle 15.45 circa alla tensostruttura ci sarà lo spettacolo di Gemy, affermato artista della scuola di circo Sbocc.

Questo il programma:

• Partenza della sfilata ore 14.00

• Apertura dell’area giochi ore 14.00

• Animazione nell’area feste dalle ore 14.30

• Arrivo della sfilata in via Roma ore 15.00

• Distribuzione delle chiacchiere ore 15:00

• Arrivo carovana in area feste ore 15.30

• Grande spettacolo di Carnevale ore 15:45

Il Carnevale è organizzato dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dal Comitato Carnevale, in collaborazione con l’associazione APE-Amicizia Per Educare, il Gruppo Alpini, Cri Valceresio e Protezione Civile.

In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al sabato successivo.

Per maggiori informazioni www.arcisatecultura.it