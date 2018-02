Silighini: “Incredibile l’ingresso in maggioranza di Forza Italia”

«L’entrata di Forza Italia nella maggioranza di Fagioli è l’ennesima riprova di incapacità politica dei vertici locali del partito di Berlusconi».

Va all’attacco Luciano Silighini, all’indomani dell’annuncio del ritorno in maggioranza (e domani in giunta) di Forza Italia.

«Appoggiare la gestione della Lega a Saronno ora che l’immobilismo è evidente è incredibile. Qualche malalingua può pensare che questo gesto serva per avere una poltrona utile a pagare l’affitto della nuova sede Saronnese,ma noi ovviamente non pensiamo questo… Fagioli ha sbagliato. Fagioli e la Lega hanno peggiorato la gestione cittadina facendo molto peggio della giunta Porro e del PD. Come si possono sorvolare le indicazioni degli elettori in questo modo? Prima Sac che attacca la Lega e poi ci va a nozze entrando in giunta. Ora Forza Italia che pochi mesi fa attaccava la gestione legaiola e ora ci va in giunta. Questa è serietà politica? Tra cortigiane e altre categorie la città va veramente a ramengo peggio di un bordello di periferia con centri sociali veri protagonisti della vita ludica cittadina,extracomunitari spacciatori nuovi commercianti non di cibarie o zuccherini ma di droga,strade con buche e fossi che fanno da cornice alle centinaia di serrande abbassate. Provo ribrezzo politico nel vedere queste cose. Noi continueremo a fare opposizione a questa politica dalla strada,tra la gente e come dicevamo tre anni fa continuavamo oggi: devono andare tutti a casa».