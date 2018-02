I sindaci dicono “no” agli Sprar, la Prefettura stanzia 29 milioni per l’accoglienza

Sta per chiudersi il nuovo bando della Prefettura di Varese per l’accoglienza dei richiedenti asilo in provincia. Sono 2.500 quelli che si prevede potrebbero arrivare in provincia entro la fine dell’anno e per i quali sono stati stanziati circa 29 milioni di euro.

Un bando che nasce da un problema: i sindaci che hanno deciso di non aderire al progetto sprar, il sistema pubblico di gestione dei richiedenti asilo. Proprio per questo la Prefettura ha dovuto realizzare questo nuovo bando per trovare soggetti privati -da realtà come la Croce Rossa fino alla Kb srl– ai quali affidare i profughi che già ci sono sul territorio e quelli che potenzialmente potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Un elemento che è stato scritto nero su bianco nello stesso bando. Si legge infatti sui doumenti:

Una nuova procedura di gara per l’individuazione di ulteriori posti necessari a garantire, per l’anno 2018, l’accoglienza dei cittadini stranieri già ospitati presso strutture temporanee che non è stato possibile trasferire in strutture della rete SPRAR e per i quali non sono ancora concluse le procedure conseguenti alle richieste di protezione internazionale.

Non è infatti un mistero che lo stesso Prefetto Giorgio Zanzi abbia spinto -e spinga tuttora- verso la forma di gestione pubblica della questione. Quando l’estate scorsa i profughi ospitati in un centro della Kb srl di Busto si resero protagonisti di una protesta che li portò ad occupare per una notte la stazione di Varese e si sollevarono molte polemiche politiche in tanti comuni il Prefetto spiegò in un’intervista quello che è lo Sprar e perchè sarebbe importante aderirvi: