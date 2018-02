Il sindaco Cavallin: «Villa Castiglioni è un problema, ma non possiamo intervenire»

Villa Castiglioni, la bella residenza storica di Induno Olona chiusa e oggetto di una procedura fallimentare da diversi anni, è da tempo un problema di cui sembra difficile venire a capo.

Lo stato di abbandono in cui versa, e le molte possibilità di accesso lungo i confini della vasta proprietà, la rendono un obbiettivo facile per i senza dimora in cerca di un luogo dove dormire, ma anche per i ladri in cerca di oggetti da rivendere sul mercato nero dell’antiquariato.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno denunciato per furto e ricettazione due ragazzi, dopo la denuncia di una residente della zona che aveva segnalato un’auto sospetta che si aggirava attorno alla villa. Individuato il proprietario dell’auto, i Carabinieri di Arcisate hanno trovato a casa sua diversi oggetti di valore provenienti appunto dalla villa.

Nel gennaio dell’anno scorso un’azione dei Carabinieri e della Polizia locale di Induno Olona aveva permesso di individuare quattro persone che utilizzavano la villa come dormitorio, ma episodi simili sono stati segnalati anche dopo il blitz delle Forze dell’Ordine.

Ieri un gruppo di cittadini ha effettuato un sopralluogo con l’autorizzazione del curatore fallimentare, e ha documentato lo stato di degrado in cui si trovano gli interni della villa.

«Nel novembre scorso abbiamo nuovamente segnalato questa situazione ai Carabinieri di Arcisate – spiega il sindaco Marco Cavallin – ma il problema resta sempre quello: Villa Castiglioni è una proprietà privata, il Comune non ha giurisdizione per intervenire né all’interno, né all’esterno. Per quanto riguarda la sicurezza l’attenzione è alta, collaboriamo costantemente con i Carabinieri di Arcisate, la situazione è monitorata. Ai Carabinieri abbiamo segnalato più volte anche il ripetersi di furti in alcune zone del paese, stiamo installando le telecamere e abbiamo attivato quattro gruppi di controllo del vicinato. Sicuramente la sicurezza è una delle priorità dell’Amministrazione».

La bella residenza storica, da anni nella mani del curatore fallimentare, non trova un compratore. Anche l’ultima asta non è andata a buon fine e non si riesce a sbloccare una situazione che crea problemi su più fronti.

«Oltre ai problemi legati alla sicurezza abbiamo la questione del muro esterno sulla via Tabacchi che da anni sta cedendo in più punti – aggiunge il sindaco – Non possiamo mettere mano nemmeno a quello e infatti da più di tre anni ci sono dei cassoni di pietre che reggono il muro ma che ingombrano anche la sede stradale. Fino a quando Villa Castiglioni non sarà venduta questi problemi non potranno essere risolti».