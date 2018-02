Sindaco Ielmini: “Vogliamo istituire la tassa di soggiorno”

Istituire la tasse di soggiorno a Laveno Mombello. L’amministrazione comunale sta vagliando l’idea e sta lavorando ad una proposta che verrà poi portata in consiglio. «Siamo uno dei pochi comuni del Lago Maggiore a non averla; ci aiuterebbe nel trovare risorse da investire nel turismo», spiega il sindaco Ercole Ielmini.

L’idea è quindi quella di istituire l’imposta di carattere locale, a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio, per avere dei ricavi da poter investire nel settore del turismo. «Ci permetterebbe di fare investimenti nel settore o sostenere o ampliare i servizi».

Una valutazione nata anche dalla necessità di trovare risorse per tenere aperto lo IAT, l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica. «Al momento il servizio sarà garantito fino a marzo, seppur a orario ridotto ma successivamente avremo la necessità di trovare fondi per tenerlo aperto», continua il sindaco.

Lo IAT di Laveno Mombello infatti, ha riaperto nel giugno 2016 dopo due anni di chiusura. Lo spazio è in gestione a “La strada dei sapori”, a seguito di un accordo con l’amministrazione comunale che prevede la gestione da parte dell’associazione varesina, senza oneri da parte del comune e la concessione a titolo gratuito dello spazio. «I costi di gestione del personale sono alti e l’associazione ci ha chiesto un contributo per poter mantenere il servizio», continua Ielmini, «La tassa di soggiorno potrebbe essere un buon introito».

Il Sindaco spiega che non è ancora stata decisa la cifra che potrebbe essere addebitata ai turisti in caso di soggiorno sul territorio lavenese ma «sarà in linea secondo le normative preposte». Secondo i dati raccolti dal comune nell’anno 2017 a Laveno Mombello ci sono stati circa 27mila turisti.