Sistema informatico in tilt: bloccati gli sportelli sanitari

Terminali ko. Questa mattina alcuni sportelli territoriali dell’asst Sette Laghi erano bloccati. “Ragioni di collegamenti ai siti regionali” spiegava il cartello apposto allo sportello “scelta e revoca” del medico di famiglia della sede di Gavirate.

«La situazione è ciclica e a macchia di leopardo – spiegano dall’Asst Sette Laghi – Si tratta di situazioni che non possiamo gestire direttamente per cui non si può sapere quanto dureranno». Come Gavirate, anche in via Monte Rosa a Varese i terminali erano in tilt.

Agli utenti spesso non rimane altra alternativa che ritentare: ci sono alcune attività che il personale può comunque risolvere in “back office” prendendo appunti manualmente per poi sistemare appena il sistema informatico riprende