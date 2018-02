“Solo Posti in Piedi”, il recital al Battistero di Velate

Venerdì 02 marzo, alle ore 18.30, al Battistero di Velate una preziosa iniziativa di Musica e Poesia realizzata nell’ambito della mostra “Gitani” di Isella Bellotti a cura di Carla Tocchetti. Saranno di scena i Lindbergh con Alessandro Fogarollo, con il recital “Solo Posti in Piedi” ispirato ad una collaborazione con Claudio Lolli, autore della ballata più famosa degli anni ’70: “Ho visto anche degli zingari felici”. Per questo evento, che è ad ingresso libero, il Battistero di Velate (piazza Santo Stefano 1 Varese) sarà sede periferica del Festival Internazionale di Poesia di Milano, diretto da Milton Fernàndez.

Alessandro Fogarollo, autore dei testi e voce recitante, sarà affiancato dal trio Lindbergh: Andrea Fogarollo (fratello dell’autore, basso e vocalist), Matteo Bestetti (sassofono soprano e arrangiamenti), Enrico del Prato (pianoforte e tastiere). Parole, musica, poesia in un lavoro collettivo che ha dato vita ad un cd registrato a Bologna con la partecipazione eccezionale di Claudio Lolli.

Sette le tracce su testi di Alessandro Fogarollo, piú tre brani di Lolli riproposti in una veste completamente nuova: tra spaesamento e marginalità, un lavoro che restituisce il clima tormentato dei nostri giorni, raccontando con delicatezza storie silenziose. I Lindbergh sono una formazione unita dalla passione per la musica jazz e per la canzone d’autore, molto apprezzati per il loro originale percorso di rivisitazione dell’epoca d’oro dei cantautori italiani. Oltre a Lolli, i Lindbergh hanno reinterpretato e riarrangiato brani di Fossati, Guccini, Lolli, Bertoli, De Andrè, con la passione di chi ama questo genere musicale e vuole proporre musica di qualità. L’evento sarà replicato il giorno successivo a Porto Ceresio, sabato 3 marzo 2018 alle ore 17 in Sala Mostre, Piazzale Luraschi.