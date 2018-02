Sommaruga: “La Federici accolse Salvini. Non era fuori dalla Lega”

Matteo Sommaruga non ci sta a far passare così la storia di Stefania Federici e la sua relazione con la Lega.

“Purtroppo questo triste personaggio mi era ben noto ai tempi in cui ero tesserato nella Lega proprio a Cassano Magnago e ricordo le parole profetiche del già sindaco Uslenghi”.

L’esponente politico di Grande Nord replica a Matteo Bianchi. “Leggo su VareseNews che la Lega provinciale, nella propria presa di distanza dall’ex assessore Stefania Federici, affermi come l’arrestata sia lontana dal partito da anni.

Evidentemente il partito di Salvini ritiene che i cittadini di Cassano Magnago abbiano la memoria molto corta.

Ed, infatti, ecco la signora Federici che lo scorso giugno posava assieme all’altra indagata, dottoressa Raffaela Biafora, a sostegno della lista “DONNE E LAVORO”, lista collegata al candidato sindaco della Lega per Cassano Magnago. La dottoressa Biafora, peraltro, era proprio candidata in tale lista, mentre la signora Federici era delegata di lista per la Lega, come confermato da un presidente di seggio.

Che tristezza. Ricordo che l’unico ad avere realmente preso le distanze dalla signora Federici fosse stato il compianto già sindaco Domenico Uslenghi, che la allontanò dalla propria giunta.

La signora Federici venne, poi, richiamata in Lega dal sindaco Morniroli, che le affidò il delicato compito di Assessore ai Servizi Sociali. Da quel momento è sempre stata attiva e presente nella Lega di Cassano Magnago, tanto da avere accolto,

sempre alle ultime elezioni comunali (Giugno 2017 !!) anche Matteo Salvini”.

“Nel video – prosegue Sommaruga – fate bene attenzione ai minuti:

1.37 – Federici Accoglie Salvini

5.28 – Il segretario provinciale Bianchi, presente all’incontro, che ora confonde i mesi con gli anni

18.50 – Biafora si fa fotografare da Salvini, che si complimenta con la stessa

19.49- Federici e Salvini, che chiaccherano

20.51- Federici, Biafora e Salvini ritratti insieme appassionatamente



La verità fa male !! No comment